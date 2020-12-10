У Міністерстві охорони здоров'я видали нові санітарні правила для шкіл, які почнуть діяти з 1 січня 2021 року. Серед змін – обов’язкові внутрішні туалети в закладах освіти, офіційно дозволений інтернет та оновлені принципи харчування, розповів головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу в четвер, 10 грудня.

Нові правила передбачають:

обов’язкову наявність внутрішніх туалетів у приміщеннях шкіл;

недопуск до роботи працівників шкіл без медогляду або з протермінованим медоглядом;

пересаджування учнів щонайменше двічі на рік;

нові підходи до розсаджування і харчування учнів;

наявність кількох типів меблів, щоб школярів можна було садити за парти, згідно з їхнім зростом.

За словами Ляшка, якого процитувала «Українська правда», у кожній школі повинні бути внутрішні туалети, оскільки, за словами Ляшка, в Україні до цього часу кожна 10-та школа має зовнішні туалети.

«Це призводить до того, що в XXI столітті ми наражаємо дітей при таких температурних умовах на можливість виникнення урологічних та сечостатевих проблем зі здоров’ям. Ці зміни повинні виконати власники закладів, органи місцевого самоврядування, і облаштувати у всіх закладах освіти внутрішні теплі туалети», – зазначив Ляшко.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я дозволило використовувати у закладах освіти дротове і бездротове підключення до інтернету.

«Якщо використовують бездротове підключення, тобто роутери і Wі-Fі, вони повинні бути на висоті не менше 2 метрів від підлоги і вимикатись у позанавчальний час», – зазначив Ляшко.

У документі також встановлені вимоги до комп’ютерного обладнання.

«Попередні норми – це норми 2001 року. Якщо це персональні комп’ютери, то екран повинен бути не менше 15 дюймів. Якщо немає можливості використовувати персональні комп’ютери, а використовуються ноутбуки, тоді дозволяється, щоб екран був 14-дюймовим, але окремо повинна бути мишка і клавіатура», – розповів заступник міністра охорони здоров’я.

За його словами, для профілактики порушення постави, щоб не було сколіозів, мало того, що треба підбирати меблі за зростом, документ пропонує щонайменше двічі на рік пересаджувати учнів в інші ряди. «Це також профілактуватиме порушення зору і слуху», – додав Ляшко.

З його слів, у кожному закладі передбачається як мінімум 2-3 розміри меблів.

Учнів, які часто хворіють простудними захворюваннями, ревматизмом, ангінами, рекомендовано садити в третьому ряді, від вікна, ближче до внутрішньої стіни. Учні, які проживають на відстані більше 2 км від закладу освіти, повинні бути забезпечені транспортом для підвезення до шкіл.

Також, згідно з новими санітарними правилами, працівники шкіл, без різниці, вчителі чи працівники харчоблоку повинні проходити профілактичні медичні огляди.

«В разі порушення термінів проходження профілактичних медичних оглядів працівники не повинні допускатися до школи і до залучення до освітнього процесу», – зазначив головний санітарний лікар.

Крім того, документ забороняє оренду шкіл не під освітні потреби.

Також МОЗ змінило підходи до організації харчування в школах. З 1 січня, за словами Ляшка, школярі, у яких є довідка від лікаря про певні дієтичні потреби із встановленим відповідним діагнозом,

зможуть отримувати особливе харчування.

«Вперше на нормативно-правовому рівні врегульовано питання організації харчування дітей з особливими потребами: тепер якщо в дитини є довідка від сімейного лікаря або педіатра, що в неї є певні дієтичні потреби, то власник закладу зобов’язаний організувати окреме харчування для цієї дитини з урахуванням дієтичних потреб», – пояснив головний санітарний лікар.

Також документ забороняє продавати в шкільних буфетах та автоматах низку продуктів. Це, зокрема, чіпси, сухарики, м’ясні і рибні продукти промислового виробництва, ковбаси, сосиски, копчена та солена риба, а також цукерки.

Також у документі є обмеження щодо продуктів, які стосуються вмісту солі, цукру, жирів, а також враховані тенденції щодо здорового харчування саме на підходах, які встановлені ВООЗ.

Також встановлена група харчових продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні учнів. Наприклад, злакові, овочі, фрукти, також ягоди і молочні продукти.