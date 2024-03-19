Для економії електроенергії у Львові почали заміну 288 світлофорів
«Львівавтодор» замінив уже 60 лампових світлофорів на світлодіодні
Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» міняє старі лампові світлофори на сучасні світлодіодні. Із запланованих 288 вже поміняли 60 світлофорів. Про це ЛКП «Львівавтодор» повідомило у Facebook.
«Головна мета заміни лампових світлофорів на світлодіодні – економія електроенергії, покращення оглядовості дозвільних сигналів світлофорів у різні періоди доби, підвищення безпеки для всіх учасників дорожнього руху», – кажуть на підприємстві.
Станом на 19 березня 60 світлодіодних світлофорів вже встановили на таких локаціях:
- вул. Зелена – вул. Навроцького;
- вул. Наукова – вул. Тролейбусна;
- вул. Стрийська (біля буд. 59, вул. Скорини);
- вул. Городоцька (буд. 355, ТЦ «Інтермаркет»);
- вул. Стрийська – вул. Чмоли;
- вул. Листопадового Чину – вул. Університетської.
Також планується замінити світлофори на енергоощадні на таких 14 світлофорних об’єктах:
- вул. Героїв УПА – вул. Смаль-Стоцького;
- вул. Антоновича – вул. Залізняка;
- вул. Левицького – вул. Тершаковців;
- вул. Зелена – вул. Вулецька;
- вул. Сахарова – вул. Вітовського – вул. Коперника;
- вул. Стрийська – вул. Вернадського (автовокзал);
- вул. Володимира Великого – вул. Симоненка – вул. Івана-Теодозія Куровця;
- вул. Куліша – вул. Зернова;
- пр. Чорновола – вул. Хімічна;
- вул. Мазепи – вул. Інструментальна;
- вул. Сяйво – вул. Левандівська – вул. Широка;
- вул. Богдана Хмельницького – вул. Поліська;
- вул. Кульпарківська – вул. Щирецька;
- вул. Левицького – вул. Студентська.
Загалом ЛКП «Львівавтодор» обслуговує 167 світлофорних об'єктів – понад 2100 світлофорів різного типу. Приблизно 600 з них – лампові.