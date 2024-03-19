Загалом у місті є ще близько 600 старих лампових світлофорів

Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» міняє старі лампові світлофори на сучасні світлодіодні. Із запланованих 288 вже поміняли 60 світлофорів. Про це ЛКП «Львівавтодор» повідомило у Facebook. «Головна мета заміни лампових світлофорів на світлодіодні – економія електроенергії, покращення оглядовості дозвільних сигналів світлофорів у різні періоди доби, підвищення безпеки для всіх учасників дорожнього руху», – кажуть на підприємстві. Станом на 19 березня 60 світлодіодних світлофорів вже встановили на таких локаціях: вул. Зелена – вул. Навроцького;

вул. Наукова – вул. Тролейбусна;

вул. Стрийська (біля буд. 59, вул. Скорини);

вул. Городоцька (буд. 355, ТЦ «Інтермаркет»);

вул. Стрийська – вул. Чмоли;

вул. Листопадового Чину – вул. Університетської. Також планується замінити світлофори на енергоощадні на таких 14 світлофорних об’єктах: вул. Героїв УПА – вул. Смаль-Стоцького;

вул. Антоновича – вул. Залізняка;

вул. Левицького – вул. Тершаковців;

вул. Зелена – вул. Вулецька;

вул. Сахарова – вул. Вітовського – вул. Коперника;

вул. Стрийська – вул. Вернадського (автовокзал);

вул. Володимира Великого – вул. Симоненка – вул. Івана-Теодозія Куровця;

вул. Куліша – вул. Зернова;

пр. Чорновола – вул. Хімічна;

вул. Мазепи – вул. Інструментальна;

вул. Сяйво – вул. Левандівська – вул. Широка;

вул. Богдана Хмельницького – вул. Поліська;

вул. Кульпарківська – вул. Щирецька;

вул. Левицького – вул. Студентська. Загалом ЛКП «Львівавтодор» обслуговує 167 світлофорних об'єктів – понад 2100 світлофорів різного типу. Приблизно 600 з них – лампові.

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