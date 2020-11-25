Новий ангіограф запустять в роботу впродовж місяця

Для львівської Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги допомоги за кошти міського бюджету придбали сучасну ангіографічну інтервенційну систему Philips Azurion, вартість якої 30 млн грн. Ще один ангіограф найближчим часом для лікарні мають придбати за кошти МОЗ.

«У нас є найбільший в Західній Україні ангіографічний центр, який займається інсультами, інфарктами, і стентуванням різних судин. Тут був старий ангіограф, який ми відремонтували і він тимчасово працював. Але зараз ми встановлюємо надсучасний ангіограф фірми Philips. Також маємо сучасний УЗД-апарат і С-арку для постановки кардіостимуляторів та додаткових операцій на серці, які потребують рентген-контролю», – каже директор лікарні Олег Самчук.

Новий ангіограф планують запустити впродовж місяця. С-арка вже запущена і апарат УЗД вже працює. Пересувний рентгенівський С-арочний апарат лікарі зможуть використовувати в різних операційних, але насамперед, під час встановлення кардіостимуляторів. Нове обладнання дозволить проводити операції на судинах серця, головного мозку та інших судинах організму. Фахівці робили такі операції і раніше, але тепер матимуть можливість робити їх на сучаснішому обладнанні, яке має додаткові пристрої, при якому контрасту вводиться менше і є менше опромінення.

Як повідомив ZAXID.NET медичний директор лікарні Юліан Волик, планується, що в лікарні буде чотири ангіографи. До кінця року лікарня має отримати нового обладнання на 100 млн. За гроші МОЗ для лікарні мають закупити комп’ютерний томограф (КТ), ангіограф і магнітно-резонансний томограф (МРТ).