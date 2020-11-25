У лікарні тестують хворих, яких госпіталізовують

Близько тисячі експрес-тестів на антиген до коронавірусу, які нещодавно надійшли до Львова, передали лікарні швидкої медичної допомоги. Ними обстежують тих хворих, які потрапляють до них на лікування.

«Проводимо сортування пацієнтів, які поступають в лікарню, щоб розмежовувати «чисті» та «ковідні» пневмонії. Також це і для вагітних, породіль, і для людей, які не мають можливості пройти тестування і звертаються до нас амбулаторно. Окремо ми користуємося ПЛР-лабораторією, яку відкрили в лікарні, а ці тести використовуємо для верифікації діагнозу», — пояснив керівник лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

За його словами, достовірність експрес-тесту — 96%. Він майже нічим не відрізняється від ПЛР-тесту, а результат отримати можна за кілька хвилин.

фото прес-служби ЛМР

Перші 10 тис. експрес-тестів СOVID-19 Ag американського виробника «Abbott» Львів закупив минулого тижня. Їхня вартість — 2 млн 400 тис. грн.

Нагадаємо, у Львівській лікарні швидкої допомоги підготували 180 ліжок у новому відділенні для хворих на Covid-19. У ньому є все необхідне технічне забезпечення: рентгени, УЗД-апарати, монітори, перфузори, кисневі концентратори. До кінця року там облаштують 350 таких ліжок. Ще 300 місць для хворих на коронавірус є в головному корпусі.