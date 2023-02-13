Для львівських бригад тероборони збирають кошти на розвідувально-ударні комплекси (РУКи) зі 120-мм мінометами. Збір оголосив фонд «Повернись живим». Про це у понеділок, 13 лютого, повідомили в Львівській ОВА. 87% від потрібної суми на Львівщині вже зібрали.

У Львівській області сформували дві окремі бригади територіальної оборони Збройних сил України – 103 та 125. Разом із іншими військами ЗСУ вони зараз проводять, зокрема, контрнаступ на Луганщині і знищують ворога в районі Бахмуту Донецької області.

«Ми віримо у ТрО і хочемо підсилити їх, давши «довші РУКи» – розвідувально-ударні комплекси з єдиною системою забезпечення засобами розвідки, вогневого ураження, зв‘язку, мобільності та профільного навчання інструкторами фонду. До 60-мм та 82-мм мінометів, які вже є на озброєнні у бригад ТрО, ми закупимо 120-мм міномети, які збільшать дальність вогневого ураження з 4 км до 7,1 км», – зауважили у фонді.

Кожна бригада ТрО отримає комплекс, до якого входять:

міномети калібру 120-мм – 6 шт;

прохідні пікапи – 3 шт;

радіостанції Motorola – 14 шт;

прилади нічного бачення (ПНБ) – 9 шт;

квадрокоптери DJI Mavic 3 + додаткові батареї – 3 шт;

starlink – 3 шт;

планшети із ГРК «Armor» + карти пам’яті та чохли – 8 шт;

ДБЖ (1 кВ) – 3 шт;

інверторні генератори (1,6 кВ) – 3 шт;

біноклі з сіткою та компасом – 3 шт.

Такі ж комплекси планують закупити для ТрО усіх областей. Загальна мета збору — 333 млн грн. Оскільки бригади тероборони сформовані за регіональним принципом, волонтери просять підтримувати збір в різних областях. Деталі за посиланням.

До, слова, на Київщині кошти вже назбирали. На Львівщині задонейтили 87% від потрібної суми.