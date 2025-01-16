Річка Сівка протікає центром міста

У Калуші розробляють проєкт будівництва водозахисної дамби на річці Сівка, яка протікає містом. На зведення водороздільного вузла планують виділити з державного бюджету 37 млн грн.

Як розповіли у Калуській міській раді 16 січня, нині русло річки Савка у незадовільному стані – вода часто «цвіте», а береги заростають. Проблему може вирішити будівництво водороздільного вузла біля Домбровського кар’єру, який регулюватиме потік води.

Містобудівні умови для будівництва водозахисної дамби затвердили в Калуші восени 2024 року. Об’єкт включили до Плану заходів із захисту від шкідливої дії вод у басейні річки Дністер на 2025 рік, тож зведення дамби фінансуватимуть з державного бюджету. На це виділять 37 млн грн.

«Водорегулюючий вузол вирішить екологічні проблеми річки Сівки і значно поліпшить комфорт містян. Можливість регулювання потоку води між руслом Сівки і обвідним каналом дозволить уникнути повеней і поліпшить стан русла річки, що пролягає центральною частиною Калуша. Перебувати біля чистої річки буде зручно і приємно», – зазначили в міській раді.

Проєкт будівництва дамби Сівці у Дністровському БУВР планують завершити до кінця травня 2025 року.

Додамо, що протяжність Сівки сягає 79 кілометрів, а площа басейну – 595 км2. Річка бере початок на південь від Долини і в Калуському районі впадає у Дністер. У межах Калуша русло річки переважно наповнюється стічними водами.