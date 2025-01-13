У річці Гнила Липа в Галичі рівень вмісту нафтопродуктів перевищено в 3,6 рази

У Бурштинському водосховищі та річці Гнила Липа в Галичі зафіксували перевищення вмісту нафтопродуктів. Сталося це після того, як рятувальники виявили на водовідвідному каналі Бурштинської ТЕС маслянисті плями.

Як повідомили у Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів 13 січня, після інформації з ДСНС, для встановлення розмірів забруднення працівники лабораторії відібрали проби води з Бурштинського водосховища, а також з річок Гнила Липа та Дністер.

«У Бурштинському водосховищі вміст гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин перевищено у 7 разів. У річці Гнила Липа в Галичі встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів в 3,6 рази, річка Дністер у селі Дубівці, нижче впадіння Гнилої Липи, не забруднена», – розповіли в БУВР, зазначивши, що й надалі моніторитимуть водойми, які опинилися у зоні кризової ситуації.

У коментарі ZAXID.NET в лабораторї Дністровського БУВР сказали, що не бачать особливої небезпеки для регіону у цьому забрудненні води. Рівень нафтопродуктів у Бурштинському водосховищі та річці Гнила Липа набагато менший за той, що фіксували у грудні 2022 року у Галичі.

На місці події працювали рятувальники, які встановили на воді бони – конструкції, що поглинають верхній шар нафтопродуктів, та застосували сорбент, розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

Причин витоку нафтопродуктів у Бурштинське водосховище не повідомляють. У поліцію Івано-Франківської області звернень про цей інцидент наразі не надходило.

Додамо, що обвідний канал Бурштинської ТЕС, виведеної з ладу через російські обстріли, впадає в річку Гнила Липа, а та, у свою чергу, наповнює Дністер. Останній впадає у Чорне море і є другою за довжиною річкою в Україні.