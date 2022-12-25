Рятувальники чистять річку від забруднень

У річці Дністер виявили перевищення допустимих норм забруднення у 200 разів через злив нафтопродуктів у водойму. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук.

За інформацією Світлани Оніщук, 24 грудня у річці Дністер на території Львівської області зафіксували потрапляння нафтопродуктів. Внаслідок цього виявлено забруднення річки у місті Галич на Прикарпатті. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів.

«Станом на сьогодні, на 9:50 ранку працівники Головного управління ДСНС в області прибули в с. Журавеньки Букачівецької ТГ Івано-Франківського району. Проводиться вивчення ділянки річки щодо можливості встановлення бонових загороджень», – повідомила Світлана Оніщук.

За її словами, жителі навколишніх населених пунктів проінформовані щодо надзвичайної ситуації.