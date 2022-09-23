Причиною забруднення довкілля можуть бути стоки

У селі Старий Яричів неподалік Львова в меліоративному каналі виявили піну невідомого походження, від якої загинула риба. Держекоінспекція розпочала розслідування, проби витоків взяли на лабораторне дослідження. Місцевий фермер припускає, що виною є каналізація котеджного містечка.

23 вересня Державна екологічна інспекція у Львівській області повідомила про забруднення меліоративного каналу М-22 на території Новояричівської територіальної громади та загибелі риби у ньому.

«При проведенні візуального обстеження в меліоративному каналі МК-22 поблизу водойми ФГ «Озеро» виявлено піноутворення орієнтовними розмірами 3,5м х 2,5м х 1,5м, а на вході каналу в водойму зафіксовано загибель риби. При проведенні обстеження джерело забруднення не встановлено», – зазначено у повідомленні Держекоінспекції.

Про забруднення довкілля в екоінспекцію повідомив голова ФГ «Озеро», яке займається розведенням риби. У коментарі ZAXID.NET керівник фермерського господарства Тарас Лисик зазначив, що ця проблема існує багато років і він не вперше звертається у відповідні структури зі скаргами.

«Я так думаю, що нечистоти скидають котеджні містечка, які протягом багатьох років експлуатують ці канали. Забудовник сказав, що очисні споруди там заплановані, але досі питання не вирішене. Ця вода тече по каналі, попадає на територію Новояричівської громади. Карась – найстійкіша риба до екологічних відхилень, але і вона гине. Риба є маркером того, що біда», – пояснив ZAXID.NET Тарас Лисик.

Фермер додав, що раніше вже була ситуація, коли із зливою нечистоти потрапили в ставок у межах його господарства. Тоді загинуло 1,5 тонни риби. Тарас Лисик зазначає, що звертався в поліцію і в інспекцію, але розслідування не пішло далі паперової переписки, ніхто не поніс відповідальності.

Цього разу, при черговому зверненні, екологи провели обстеження та відібрали проби води для лабораторних досліджень.