Реалізація екопроекту триватиме до жовтня

На Львівщині стартував проект з очищення малої річки. У Червоноградському районі впорядкують річку Красносілку, яка протікає у межах кількох територіальних громад. Проект втілять за кошти міжнародного гранту.

Як повідомляє Державне агентство водних ресурсів України, проект «Відновлення екосистеми малої річки – шлях до перспективного розвитку громади та добробуту місцевого населення» дасть можливість громадам розпочати процес екологічного відновлення річки.

«Водойма у майбутньому може стати "природнім магнітом" і рекреаційним елементом не тільки для місцевих мешканців. Потрібно розуміти стан водних об’єктів та усвідомлювати важливість відновлення річок саме у цей час – коли наслідки зміни клімату, підсилені впливом війни, вже спостерігаються у повсякденному житті», – зазначено у повідомленні агентства.

Ревіталізація річки передбачає відновлення водотоків до первинного природного стану: відновлення природного русла річки, усунення перешкод, розчищення русел від замулення для кращого гідробіологічного режиму та оздоровлення річки.

Проект реалізує впродовж трьох місяців громадська організація «Центр демократичного розвитку молоді «Синергія» за співпраці Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА та трьох місцевих громад. Фінансову підтримку надає посольство Швеції в Україні в межах програми малих грантів проекту «Insure» від WWF-Україна.

«Передбачається обстеження території, напрацювання пропозицій місцевій владі для створення спільного бачення розвитку басейну річки Красносілка. Також будуть визначені можливі природоорієнтовані заходи для адаптації до зміни клімату, які доцільно включити у стратегічні документи ОТГ. Це дозволить у майбутньому не тільки відновити екосистему річки, але й підвищити рекреаційну привабливість території», – повідомляє ГО «Центр демократичного розвитку молоді «Синергія».

Річка Красносілка (інші назви Себечівка, Вишнівка) – ліва притока Західного Бугу (басейн Балтійського моря). Її довжина 18 км, площа басейну 66,4 км². Бере початок біля українсько-польського кордону, далі тече на схід, де впадає до Західного Бугу біля смт. Жвирка. Протікає через села Лешків, Себечів та Завишень, що належать до Сокальської та Белзької ТГ.