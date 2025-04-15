Неурядовий ресурсний центр ГУРТ оголосив про старт конкурсу грантів для українських підприємців, які розпочали або відновлюють свій бізнес в умовах війни. Перевага надаватиметься ветеранам, членам сімей військовослужбовців, вимушеним переселенцям, які мають власну справу. Найбільший розмір гранту сягатиме 125 тис. грн.

Повідомляється, що учасниками конкурсу можуть бути юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які ведуть свій бізнес на підконтрольній уряду України території поза межами зони бойових дій.

Заявку на участь треба подати онлайн до 22 квітня 2025 року. Учасники мають надати бізнес-план з чітким фінансовим обґрунтуванням та планом створення нових робочих місць.

Переможці отримають безготівковий грант на покращення власної справи, зокрема на закупівлю обладнання та відшкодування маркетингових витрат, визначених у бізнес-плані. Підприємці також матимуть змогу пройти тренінги та отримати менторську підтримку у розвитку власного бізнесу.

Відомо, що у межах конкурсу буде підтримано принаймні 25 підприємців. Максимальний розмір гранту – 125 тис. грн, планова тривалість впровадження гранту – п’ять місяців (травень-вересень 2025). Бізнес-план, який розглядатиметься на конкурсі, має бути розроблений на 12 місяців.

Проєкт здійснюється за підтримки Міжнародної організації праці, уряду Бельгії та міністерства економіки України.

Вся інформація та необхідні для подання заявки шаблони документів – за посиланням.