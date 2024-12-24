У барбершопі можна не лише постригтись, але й здобути професію барбера

У національному реабілітаційному центрі Unbroken у Львові запрацював барбершоп. Відтепер військові та ветерани, які лікуються та реабілітуються в центрі, мають змогу стригтися безкоштовно, повідомила у вівторок, 24 грудня пресслужба Львівської міськради.

У барбершопі працюють шестеро майстрів, одночасно тут можуть постригтись чотири клієнти. Серед майстрів є також ті, хто постраждали від війни.

Один із барберів – Іван Батрак. У його будинок прилетіла ракета, унаслідок чого Іван отримав важку травму хребта. Лікувався і відновлювався в центрі Unbroken. До поранення Іван мріяв бути барбером, і стати ним йому допомогла Академія Men’s Hall та центр Unbroken.

«Я зрозумів, що мій приклад може стати тим, що надихне інших на нові досягнення, незважаючи на будь-які обставини. Коли людина, стикаючись із труднощами, не зупиняється, а продовжує діяти, працювати, жити – це дає сили не тільки їй самій, а й оточуючим. Коли ти ставиш перед собою мету і, попри обмеження, йдеш до неї, твій приклад стає доказом того, що немає таких перешкод, які не можна подолати. Він може стати орієнтиром для інших», – розповідає Іван.

Завдяки барбершопу усі військові та ветерани, які проходять лікування в центрі, можуть стригтися безкоштовно. Також вони мають змогу під час лікування здобути і професію барбера. Для цього при барбершопі діє «Академія барберів» зі спеціальним курсом, де за два місяці навчають освоїти професію.

«Ми хочемо допомагати людям, які постраждали від війни, втратили своє здоров’я чи майно, почати нове життя. Нам вдалося навчити майстерності барбера Івана, також ми готові надати таку можливість військовим та ветеранам. Зараз якраз для цього формуємо групу», – каже Іриней Палиг, власник мережі студій чоловічого догляду Men’s Hall.

Проєкт барбершопу центр Unbroken реалізує з допомогою управління інвестицій та проєктів Львівської міської ради та мережі студій чоловічого догляду Men’s Hall. Облаштувати барбершоп центру вдалося завдяки UNDP Ukraine / ПРООН в Україні.