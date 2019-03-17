Для ветеранів війни з посттравматичним синдромом на Львівщині провели заняття з іпотерапії

Ветерани АТО/ООС з посттравматичним синдромом покатались на конях

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій запустив проект під назвою «Верхи у майбутнє» для учасників АТО/ООС, які страждають від посттравматичного стресового розладу. Під наглядом іпотерапевтів з Полтавщини Василя Ірхи та Олександри Хандогіної бійці каталися верхи. Про це 17 березня повідомили у медіацентрі МОУ Львів.

«Існує широкий спектр методик, які дозволяють успішно боротись із наслідками бойового стресу і повертати учасників бойових дій до нормального життя. Одна з них – іпотерапія. Лікувальний процес, де у якості основного терапевтичного засобу виступають одні з найдавніших супутників людини – коні», – йдеться у повідомленні медіацентру МОУ.

Перше заняття з іпотерапії в межах проекту «Верхи у майбутнє» відбулось на території рекреаційно-відпочинкової бази «Бухта вікінгів» поблизу Львова. А до участі у проекті зголосились близько десятка охочих ветеранів бойових дій.

На Львівщині для ветеранів війни провели заняття з іпотерапії (фото львівського медіацентру МОУ)

«З 2018 року ми запросили до участі у сеансах іпотерапії колишніх бійців АТО. У нас в Полтаві цей експеримент мав успіх. То ж ми плануємо проводити навчання для учасників бойових дій для подальшої роботи із дітьми та своїми побратимами, як рівний з рівними Це сприяє й соціальній адаптації, й реабілітації, й інклюзії тощо», – процитували у медіацентрі Олександру Хандогіну.

За її словами, залучення учасників АТО/ООС до сеансів іпотерапії, а згодом і навчання їх, як інструкторів – ефективна форма не лише терапевтичного впливу, але й соціальної адаптації ветеранів до мирного життя.

«Коневі байдуже, як ти виглядаєш. Йому байдуже, що про тебе кажуть інші, – сказав Василь Ірха. – Кінь, маючи досить складний характер та темперамент, оцінює тебе за дещо іншими критеріями. Ти мусиш бути впевнений у своїх діях, спокійний, виважений, доброзичливий. Крок за кроком розкриваючи душу і серце. Тварина на добро реагує відповідно. І ось ти починаєш сам відчувати, як через це спілкування тебе «відпускає» те, що тримало у напруженні зсередини».

Василь Ірха – також учасник АТО. У 2014-2015 роках був бійцем батальйону ТрО «Полтава».

Іпотерапія — це метод лікування, заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим адаптованим до можливостей хворого в опануванні верхової їзди конем.