Через пошкоджений вогнем дах приміщення музею може затікати

Через пожежу приміщення національного музею «Тюрма на Лонцького» на вул. Бандери у Львові зазнало суттєвих пошкоджень. Частково вигорів дах, балки на горищі, пошкоджена столярка, обвуглені стіни, залиті водою приміщення. Для відновлення музею збирають кошти.

Як розповів ZAXID.NET директор музею «Тюрма на Лонцького» Руслан Забілий, пожежа виникла в котельні СБУ, яка примикає до музею, вогонь перекинувся на перший поверх музею, а потім витяжними каналами дійшов до горища і даху. За попередніми висновками, виникло закорочення електромережі.

Все сталося дуже швидко, за 10-15 хвилин. Охоронець вчасно зреагував, відразу викликав пожежників і музейників. Як розповідає Руслан Забілий, працівниця Лідія Тополевська найближче мешкає від музею, тому найшвидше прибула на місце події і почала рятувати експонати. Через задимлення вона була заблокована на третьому поверсі. Жінка не постраждала, зате врятувала чимало музейних фондів.

Сьогодні у музеї працювала експертна комісія, яка оцінювала збитки. Суму втрат підрахують наступного тижня. Експонати не постраждали, однак через пошкоджений дах існує загроза затоплення приміщення.

Музейники просять допомогти зібрати гроші для першочергових робіт. Кошти можна переказувати на картку ПриватБанку 5168 7520 0092 2339 (Слабоспицький Олег).

«Після карантину ми не зможемо працювати, як раніше, поки не вирішимо ті питання з ремонтом. Нам треба якнайшвидше почати роботи», — пояснив Руслан Забілий.

Нагадаємо, пожежа виникла 22 квітня о 15:42. Вогонь близько години гасили 45 рятувальників.

Національний музей «Тюрма на Лонцького» — це меморіал жертв окупаційних режимів, який розташований у колишній в’язниці КГБ та Гестапо. Це була політична в'язниця, в якій утримували українських борців за незалежність. Музей відкрили у 2009 році, він має статус національного. У приміщенні музею зберігаються архіви ОУН, бібліотека Центру досліджень визвольного руху.