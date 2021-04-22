Пожежа виникла у котельні на території Музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького»

У четвер, 22 квітня, близько 16:00 на території Музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», що розташований на вул. Степана Бандери–Коперника у Львові, виникла пожежа. Як повідомили ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, пожежа виникла всередині будівлі у приміщенні котельні.

Директор Музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» Руслан Забілий підтвердив ZAXID.NET, що пожежа виникла у приміщенні котельні. Він зазначив, що внаслідок події ніхто не постраждав та пообіцяв прокоментувати ситуацію пізніше.

Фото ДСНС

У ДСНС Львівщини ZAXID.NET розповіли, що повідолення про пожежу у м. Львові на вул. Степана Бандери, 1 надійшло до рятувальників о 15:42.

«Пожежа виникла в котельні, розміром 5×13 м. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах індивідуального захисту органів дихання та зору. Пожежу ліквідували о 16:45», – повідомили у ДСНС Львівщини.

До ліквідації залучили 9 одиниць спецтехніки та 45 рятувальників. Постраждалих та травмованих внаслідок пожежі немає. Причини виникнення пожежі встановлює поліція.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», через пожежу виникла затримка трамвая маршруту №2.

Музей-меморіал «Тюрма на Лонцького» розташований у будівлі колишньої тюрми на перехресті вулиць Степана Бандери та Коперника. У ХХ ст. будівля використовувалася як політична в'язниця польською, радянською та нацистською владами. Із 2009 року – національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів.