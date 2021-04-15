До гасіння пожежі залучили 75 рятувальників та 17 одиниць техніки

Вранці в четвер, 15 квітня, у Центральній районній лікарні Долини Івано-Франківської області сталася пожежа, внаслідок чого з неї евакуювали десятки людей.

За інформацією рятувальників, пожежа виникла в інфекційному відділенні Долинської центральної районної лікарні на сходовій клітці другого поверху з поширенням на горище. Площа пожежі складала близько 250 м2.

З приміщення було евакуйовано 37 людей. Загиблих чи постраждалих внаслідок пожежі немає.

До гасіння пожежі залучили 75 рятувальників та 17 одиниць техніки. Її локалізували майже за півтори години.

Що стало причиною пожежі – наразі невідомо.

Фото ДСНС