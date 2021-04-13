Ввечері 12 квітня у Львові на вул. Щирецькій виникла пожежа. О 18:45 згоріла дерев'яна безгосподарська будівля, довкола якої вигоріла суха трава. На місці загоряння виявили тіло жінки, її особу ще встановлюють.

Наразі невідомо, де саме і від чого виникла пожежа — через займання сухої трави чи в самій споруді. Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА повідомляє про пожежу на відкритій території.

«Вогнем знищено дерев'яну безгосподарську будівлю, розміром 2х3 м, критою бляхою, суху траву на площі 100 м2», — зазначено у повідомленні.

За попередніми висновками рятувальників, пожежа виникла від загорання сухої трави, повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС.

Згорів дерев'яний самобуд і трава на території довкола (фото ДСНС Львівщини)

На місці пожежі виявили тіло жінки віком приблизно 25-45 років. Ймовірно, жінка там ночувала у дерев'яному самобуді. Її особу та обставини загибелі встановлюють.