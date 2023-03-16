Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 15 лютого 2023 з іншими міністрами оборони країн-членів Альянсу

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Мєдвєдєв нібито замовив ПВК «Вагнер» вбивство міністра оборони Італії Гвідо Крозетто за 15 млн доларів, повідомляє Il Foglio з посиланням на італійську розвідку.

Кремль погрожує Крозетто та призначив нагороду за його голову. За даними італійської розвідки, на які посилається видання, Мєдвєдєв звернувся до ПВК «Вагнер» та за 15 млн доларів замовив бойовикам вбивство міністра оборони Італії.

Як стверджується в публікації, ПВК «Вагнер» має два осередки в Європі. До кожної групи входять по кілька десятків людей. Один з них нібито базується в Естонії, другий переміщується між Сербією та Албанією.

Італійські журналісти заявляють, що Крозетто розлютив Кремль і Медведєва критичними висловлюваннями у бік Росії, підтримкою військової допомоги Україні, а також заявою, що Москва провокує появу нових хвиль мігрантів з Африки, які біжать до Європи.

Водночас у матеріалі Il Foglio вказано, що прохання Мєдвєдєва про замах на Крозетто було передане ще до останніх заяв італійського міністра, який звинуватив «вагнерівців» у розпалюванні міграційної кризи в Європі.

За словами журналістів, ще одна причина озлобленості Медведєва – його образа на те, що Італія нібито забула про допомогу, яку Росія надала країні під час пандемії коронавірусу, і не виявляє достатньої подяки. Медведєв вважає, що у цьому винен Крозетто.