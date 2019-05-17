Дмитро Гордон пішов з телеканалу «112» через Медведчука і пропаганду «руского міра»

Гордон покинув телеканал зі своєю дружиною Олесею Бацман, яка теж вела там свою авторську програму

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 10:46500910

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Дмитро Гордон пішов з телеканалу «112» через Медведчука і пропаганду «руского міра»
фото скріншот відео
Дмитро Гордон і Олеся Бацман

Журналістське подружжя Дмитро Гордон і Олеся Бацман припиняють співпрацю з каналом «112 Україна», на якому вели авторські програми «Гордон» і «Бацман». За їхніми словами, вони не хочуть більше з’являтися на каналі, на якому кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук і його соратники пропагують ідеї «руского міра». Про це Гордон і Олеся Бацман оголосили в прямому ефірі каналу «112 Україна» 16 травня, пише «Детектор медіа».

Дмитро Гордон, який був гостем програми «Вечірній прайм», нагадав, що у 2017 році гендиректор телеканалу «112 Україна» Єгор Бенкендорф і тодішній генпродюсер Сергій Логунов запросили його виходити на каналі «112 Україна».

«Вони мене переконали, що це дуже цікаво, що це прекрасний канал, що буде повна свобода слова, буде чудово. Рейтинг у мене був дуже великий, уже тоді було видно. Усі ці роки я по четвергах виходив у вас у гостях, а по суботах і неділях виходили мої авторські програми. Я ніколи не працював на 112-му каналі і свої телевізійні програми завжди знімав безкоштовно. Я не заробляв грошей, між нами не було грошей, це була любов обопільна», – розповів Дмитро Гордон про умови співпраці з каналом.

За його словами, він насторожено поставився до інформації, що новим власником «112 Україна» став один з лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя», кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук (офіційно каналами «112 Україна» і NewsOne володіє соратник Віктора Медведчука, народний депутат Тарас Козак). «Коли за чутками 112 канал купив Віктор Медведчук, я поставився до цього насторожено, але продовжив виходити на каналі, висловлюючи свою точку зору за повної свободи слова. Я хочу сказати, що ніколи ніхто на 112-му каналі не казав мені, що я повинен говорити і що я не повинен говорити», – розповів Гордон.

Але, за його словами, останнім часом на каналах «112 Україна» і NewsOne сталися зміни.

«Віктора Медведчука дуже багато. Багато людей, які, як і він, пропагують ідеї “руского міра”, ідеї, близькі Путіну, ідеї, які мені абсолютно чужі. Я є патріотом своєї країни, я люблю свою країну, я не люблю російське керівництво, не люблю тих, хто пропагує ідеї “руского міра”, як це робить Медведчук. У мене немає до нього особистих претензій, я з ним не знайомий, я його бачив тричі в житті. Але мені дуже погано від того, що я виходжу на каналі, де Віктор Медведчук та інші люди пропагують “рускій мір”. Й останнім часом до мене все частіше підходять люди і кажуть: “Вам не соромно? Чи ви – людина Медведчука?” А я ніколи не був людиною Медведчука, і мені дійсно соромно. Тому я прийняв важке для себе рішення: я більше не буду виходити на 112-му каналі ніколи і на каналі NewsOne ні гостем, ні ведучим. Сьогодні останній мій ефір», – сказав Дмитро Гордон.

На сподівання ведучих, що він із часом передумає і знову прийде до студії каналу, Дмитро Гордон сказав: «Коли буде новий власник».

Схожу заяву зробила й Олеся Бацман наприкінці прямого ефіру авторської програми «Бацман», яка вийшла після «Вечірнього прайму». Пізніше вона детально розповіла про своє рішення на своїй сторінці у Facebook. Серед іншого вона розповіла, що також робила свою програму для каналу безкоштовною і наголосила, що її програма була однією з найрейтинговіших.

Нагадаємо, Дмитро Гордон є засновником газети «Бульвар Гордона» й інтернет-видання «Гордон». Його дружина Олеся Бацман є головною редакторкою видання «Гордон». Також Гордон перед президентськими виборами активно агітував за кандидата в президенти Ігоря Смешка, який за часів президентства Леоніда Кучми очолював Службу безпеки України. Смешко в першому турі виборів набрав понад 6% голосів виборців.

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