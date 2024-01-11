Єрмак, Кулеба і Сійярто зустрінуться 29 січня

У понеділок, 29 січня, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою проведуть в Ужгороді зустріч з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто. Про це 11 січня повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

«На порядку денному, зокрема, обговорення питання організації зустрічі Президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана», – зазначив Віктор Микита.

Петер Сійярто теж анонсував зустріч із Дмитром Кулебою під час прес-конференції 11 січня у відповідь на питання кореспондента угорського телеканалу ATV.

«Якщо все піде добре, є підтверджена дата 29 січня, ми зустрінемося з українським колегою, з міністром Кулебою в Ужгороді, щоб побачити, чи може зустріч на високому рівні допомогти ситуації», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня Угорщина ветувала виділення Україні 50 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан підкреслив, що Угорщина не буде підтримувати виділення Україні 50 млрд євро допомоги, поки ЄС не розблокує усі заморожені для Угорщини кошти. Йдеться про приблизно 30 млрд євро, які були заморожені через можливі проблеми з верховенством права та хабарництвом в Угорщині після змін у судовій системі країни.