Дмитро Павко стрімко увірвався в українське кіно завдяки ролі пристрасного курсанта Абрамчука в серіалі «Прикордонники», а також помітного пасажира поїзда в новорічній романтичній комедії «Потяг у 31 грудня». Невдовзі на екрани вийде ще одна нова робота Дмитра Павка – фантастичний трилер «Каховський об’єкт», а сам актор підкорює серця юних глядачок ще й завдяки гумору в інстаграмі та підігріву серіальної пари з Анастасією Іванюк.

Сам актор поки що неохоче розповідає про себе в інтерв’ю, тож ZAXID.NET розповідає, що відомо про нову зірку українського кіно.

У кіно через рекламу

Дмитро Павко народився 10 липня 1999 року в Ужгороді, але згодом його сім’я переїхала на Львівщину. Навчався на акторській майстерності в Ukrainian film school, паралельно здобув юридичну освіту у Львівському державному університеті внутрішніх справ.

У 2021 році він почав зніматися в рекламних роликах, зокрема для «Першої приватної броварні». В інтерв’ю «Українській кіношколі» він розповідав, що виріс у сім’ї, де ніхто і не думав про акторську кар’єру, тому після переїзду до Києва одразу почав шукати можливості заробити на зйомках. Втім багато агентів вимагали знання російської, якої, каже актор, він не знав. Крім реклами, Дмитро знявся у кількох епізодах серіалу «Сліпа» на каналі СТБ.

Перший успіх і екранна хімія

У 2023 році Дмитро Павко отримав першу головну роль – у серіалі «Прикордонники», першому українському серіалі про курсантів. Він зіграв курсанта Андрія Абрамчука, який закохався у працівницю університету, яку зіграла Анастасія Іванюк. Їхня екранна хімія так полюбилася глядачам, що у новорічному фільмі «Потяг у 31 грудня» пара знову зіграла разом.

Крім цього, їхню історію перенесли й у другий сезон серіалу «Прикордонники. 2 курс», який розповість про те, як головні герої після повернення з передової продовжать навчання в Академії.

Дмитро Павко на зйомках серіалу «Прикордонники»

Майбутні проєкти

У соцмережах Дмитро Павко публікує залаштунки зйомок та гумористичні відео. Однак його фанати розривають тікток едітами з харизматичним актором.

У наступні роки на екрани вийде одразу кілька знакових для українського кіно проєктів, у яких зіграв Дмитро Павко. Зокрема, з жовтня в українських кінотеатрах у прокаті перебуває фільм «Каховський об'єкт» – фантастичний трилер режисера Олексія Тараненка, що розповідає про події після підриву росіянами Каховської дамби. На дні осушеного Каховського водосховища загін українських військових знаходить таємний радянський бункер.

Дмитро Павко та Анастасія Іванюк на знімальному майданчику фільму «Потяг “Червона рута”»

У 2026 році також вийде сімейна комедія «Ну мам» та фентезі «Мавка. Справжній міф», в яких зіграв Дмитро Павко, однак кого саме – наразі не відомо. Також стартували зйомки фільму «Потяг “Червона Рута”», в якому Дмитро Павко знову зіграє з Анастасією Іванюк.