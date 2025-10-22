Для весілля Дарина Федина з чоловіком обрали вбрання в українських мотивах

24-річна акторка з Львова Дарина Федина, яка здобула популярність завдяки ролі Мелашки в серіалі «Спіймати Кайдаша», вперше вийшла заміж. Судячи з її соцмереж, чоловік акторки служить у ЗСУ.

Опублікованим фото з весілля Дарина Федина закликала підписників задонатити на збір на дрони для роти чоловіка. Він служить у 108-му окремому штурмовому батальйоні «Вовки Да Вінчі.

Акторка також пообіцяла пізніше показати більше фото з весілля. Для свята пара обрала вбрання з автентичними українськими мотивами.

Додамо, що зараз Дарина Федина грає у Львівському театрі Лесі Українки та Львівському академічному театру імені Леся Курбаса. В кіно вона найбільш відома за роллю в телесеріалі «Спіймати Кайдаша» (2020). Також зіграла у фільмах «Дім за склом» (2025), «Щастя» (2004), серіалі «Перевізниця» (2024) та низці короткометражок.