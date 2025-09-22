У львівському Театрі Лесі Українки відбулась прем’єра «Пенелопея» за п’єсою драматургині та ветеранки Аліни Сарнацької «Плем’я чекання» у постановці Світлани Федєшової.

Вистава поєднала сучасні українські реалії та мотиви поеми Гомера «Одіссея», де Пенелопа чекає чоловіка з Троянської війни.



У виставі взяли участь акторки різних львівських театрів, які в реальному житті є дружинами або цивільними партнерками військових. Додатковим емоційним та драматургічним джерелом вистави стали їх монологи про очікування.



У виставі діють: Людмила Зборовська, Юлія Оліяр, Світлана Мелеш, Анастасія Перець, Юліанна Опалевич, Дарина Федина, Ісабель Меркулова.

Тобто вистава поєднала сучасну драматургію, античний міф та реальність, ставши багатоскладовою конструкцією, де звучать голоси жінок, реальних та вигаданих.

