Дмитро Підручний показав найкращий результат на етапі Кубка світу в Антгольці

Український біатлоніст Дмитро Підручний посів 5 місце в спринті на етапі Кубка світу в Антгольці. У старті брали участь 103 біатлоністи, серед яких – чотири українці, і Підручний з однією хибою на стійці показав найкращий результат.

Перше місце посів норвежець Тар’єй Бьо, який пройшов чисто всі вогневі рубежі. Друге місце посів норвежець Штурла Легрейд, який допустив один промах, але поступився співвітчизнику Бьо лише 4 секуднди. Третє та четверте місце посіли італієць Томмазо Джакомель (+2,6) та ще один норвезький спортсмен Мартін Ульдаль (+20.5).

Українець Дмитро Підручний посів 5 місце і показав найкращий результат (+22.0) серед співвітчизників, допустивши один промах на стрільбі стоячи.

У перегонах також виступили ще три українці. Антон Дудченко посів 17 місце, Віталій Мандзин – 61 місце, та Тарас Лесюк – 68 місце.

Дмитро Підручний – 33-річний біатлоніст родом з Тернопільщини. Капітан чоловічої збірної України з біатлону. У 2019 році після 4 місця в спринті виборов золото в гонці переслідуванні та став першим в історії України чемпіоном світу з біатлону.

Ще двічі він посідав четверті місця в масстартах на етапах Кубка світу – у 2016 році в Рупольдингу та у 2020 році в Новому-Мєсті. У спринті на етапі Кубка світу 2025-2025 в Обергофі Дмитро Підручний посів 4 місце.