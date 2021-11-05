7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова

Колишній голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, який наразі є позафракційним депутатом, створює у парламентське міжфракційне обʼєднання «Розумна політика». Про це пише сайт «Бабель» з посиланням на прес-секретарку Разумкова Ольгу Туній.

Як повідомляється, до обʼєднання увійдуть приблизно 25 народних депутатів. За словами Туній, документи про його створення направили чинному спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку.

У коментарі «Інтерфакс-Україна» прес-секретарка Разумкова частково підтвердила й персональний склад обʼєднання «Розумна політика». Зокрема, серед його членів будуть присутні нардепи: Неллі Яковлєва («Слуга народу»), Василь Мокан («Слуга народу»), Артем Дмитрук («Слуга народу»), Олег Воронько («Слуга народу»), Людмила Буймістер (виключена зі «Слуги народу»), Андрій Ніколаєнко («Батьківщина»).

Всі вони голосували проти відставки Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

Зазначимо, що участь у міжфракційному об'єднанні не зобов'язує виходити з фракції. Водночас заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець в інтерв'ю «Ліга.нет» заявив, що депутати «Слуги народу», які вийдуть з фракції та захочуть об'єднатися Дмитром Разумковим, повинні будуть скласти свій мандат.

«Якщо депутати-списочники виходять зі «Слуги народу», то нехай складають мандат та йдуть на вибори. У нас звільняються округи. Нехай підуть на вибори та скажуть виборцям: «Ми нова партія Дмитра Разумкова. Ми також просимо отримати від вас політичний мандат». Так буде чесніше», – заявив він..

Мотовиловець також зазначив, що поки що не чув ні від кого зі «слуг» про бажання об'єднатися з колишнім спікером. Він також додав, що не підтримав би виключення з парламенту близьких до Разумкова Василя Мокана та Неллі Яковлєвої, оскільки вважає їх ефективними депутатами.

«Якщо вони хочуть вийти самі, я проголосую за застосування до них імперативного мандата. Складайте мандат», – уточнив нардеп.

Як інформував ZAXID.NET, 7 жовтня 2021 року Верховна Рада голосами 284 нардепів відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. Його місце посів Руслан Стефанчук. Після відставки Дмитро Разумков заявив про намір створити власну політичну партію.

Конфлікт між «Слугою народу» і Разумковим почався після того, як він направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроект про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в парламенті. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.