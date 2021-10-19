Раніше в СН заявляли, що рішення про виключення Людмили Буймістер пов'язане з її голосуваннями у Верховній Раді

Народну депутатку Людмилу Буймістер виключили з фракції «Слуга народу». Раніше вона не підтримала відставку Дмитра Разумкова та голосувала проти законопроекту про деолігархізацію.

Про відповідну заяву розповів на засіданні Верховної Ради Руслан Стефанчук у вівторок, 19 жовтня. Зазначимо, що парламентська фракція «Слуга народу» вирішила ініціювати процедуру виключення Буймістер ще напередодні. Тоді в партії наголосили, це рішення пов'язане з голосуваннями Буймістер у парламенті.

Розмови про її виключення розпочалися ще 23 вересня, коли вони проголосувала проти законопроекту про олігархів. Тоді ж голова керівної партії Олександр Корнієнко наголосив, що «та червона кнопка була для них червоною лінією». Після цього Буймістер розповіла, що готова пояснити президенту Володимиру Зеленському своє рішення голосувати саме так.

Зауважимо, що Людмила Буймістер також голосувала проти відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Нагадаємо, що 23 вересня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу у суспільному житті (олігархів)». Законопроект, серед іншого, передбачає створення реєстру олігархів.

2 вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до голови парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому попросила направити документ до Венеційської комісії, оскільки, на її думку, він порушує Конституцію і права людини.

Усі деталі щодо президентського законопроекту про деолігархізацію можна дізнатись за посиланням.