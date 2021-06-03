У середу, 2 червня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроект про деолігархізацію. Наступного дня повний текст законопроекту з'явився на сайті парламенту.

Закон стане чинним через півроку після його прийняття і запроваджується терміном на 10 років. У законі про олігархів пояснюється, хто такий бенефеціар, засіб масової інформації, контролер, пов’язана особа.

В ОП заявили, що на основі цього законопроекту будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, які переформатують економічні та суспільні відносини у країні. Законопроект з 13 сторінок включає 10 статей. ZAXID.NET проаналізував текст законопроекту і спробував простими словами пояснити його суть.

Критерії визнання олігархом

Рішення про визнання особи олігархом приймається РНБО на підставі подання Кабміну, члена РНБО, Нацбанку, СБУ або Антимонопольного комітету. Для того, щоб особу визнали олігархом, вона повинна відповідати трьом критеріям:

брати участь у політичному житті;

мати значний вплив на ЗМІ (в тому числі інтернет-ЗМІ);

здійснює контроль значної за обсягом господарської діяльності.

Стаття 3 законопроекту визначає критерій «участі у політичному житті». Серед очевидних пунктів, зокрема низки перерахованих державних посад, окремим критерієм визначається, що до «участі у політичному житті» можуть зарахувати фінансування політичної партії, політичної агітації або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

Щодо «значного впливу на ЗМІ», то така особа має бути власником ЗМІ чи його контролером станом на дату набрання чинності цим законом. Водночас, критерій теж буде зараховано, якщо особа втратила такий статус до введення закону в дію, але власником натомість стала пов'язана особа або «особа, яка не володіє бездоганною діловою репутацією».

Стаття 5 також пояснює, що мається на увазі під «контролем значної за обсягом господарської діяльності». Особа вважається такою, якщо:

є власником підприємства, яке займає монопольне становище на загальнодержавному ринку з часткою понад 50% протягом одного року поспіль;

вартість активів такої особи перевищує 1 млн прожиткових мінімумів;

Як працюватиме реєстр олігархів

Одним з базових елементів законопроекту є створення реєстру олігархів, який буде доступний на сайті РНБО. Особам, які включені до реєстру, забороняється:

здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій;

бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Рішення про виключення особи з реєстру олігархів може бути також прийняте РНБО на підставі заяви особи, включеної в реєстр, та поданих нею документів, відомостей, які підтверджують відсутність у неї ознак, вказаних у частині першій цієї статті.

Спілкування олігархів з чиновниками

Закон передбачає, що у випадку контакту держслужбовця з олігархом, або її представником, такий службовець зобов’язаний подати декларацію про контакти. Подання декларації поширюється на президента, голову Верховної Ради, прем’єр-міністра, голову СБУ, суддів, членів АМКУ і загалом усіх держслужбовців.

Декларація про контакти повинна містити відомості про особу, яка її подала, особу-олігарха чи її представника, дату і місце зустрічі, її короткий зміст.

Декларація не подається у випадку, якщо контакт трапився під час офіційних заходів, хід яких відображається в режимі прямої трансляції, судових засідань, офіційних заходів.

Порушення обов’язку подання декларації про контакти, передбаченого цієї статтею, є підставою для притягнення особи до політичної та дисциплінарної відповідальності.

Як перестати бути олігархом

Особу можуть виключити зі списку олігархів, якщо вона буде потрапляти менше ніж під три критерії, визначених цим законопроектом. Рішення про виключення особи з Реєстру може бути прийняте Радою національної безпеки і оборони України на підставі заяви олігарха та поданих ним документів, які підтверджують відсутність у нього вказаних раніше критеріїв.

При цьому, для прикладу, якщо після прийняття законопроекту, але до його вступу в силу, олігарх продасть належне йому ЗМІ особі з «небездоганною репутацією», то його все одно будуть розцінювати як того, хто впливає на це ЗМІ – відповідно, він залишиться в реєстрі.

Коротко про небездоганну ділову репутацію

Згідно із законопроектом, ознаками небездоганної ділової репутації особи є:

наявність в особи непогашеної судимості;

застосування Україною, іноземними державами (крім держав-агресорів) санкцій до особи;

включення особи до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності;

позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду;

неналежне виконання особою обов’язків зі сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів;

придбання (і навіть намір придбати) ЗМІ за ціною, яка є істотно нижчою від ринкової або за рахунок коштів з невстановленим походженням;

істотні або систематичні порушення вимог законодавства.

Варто визнати, що по суті законопроект мало чим відрізняється від варіанту, який раніше опублікувало видання ZN.ua. Частково ОП змінив остаточний варіант проекту, втім його норми і досі доволі несуттєво обмежують ринковий вплив олігархів.

Наразі законопроект надано для ознайомлення парламентському комітету. Його можуть розглянути вже наступного тижня.