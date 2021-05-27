Журналісти проаналізували текст проекту закону «Про олігархів» і розповіли про його основні положення. Про це йдеться в матеріалі ZN.UA.

Зокрема, в Мін'юсті визначили, що олігарх – це людина, яка одночасно:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

здійснює контроль значної за обсягом господарської діяльності.

Під участю у політичному житті розуміється: зайняття високої посади у держапараті (від президента до керівника будь-якого центрального органу виконавчої влади), пов’язаність із високопосадовцем, фінансування чи безпосередньо керівництво партією або просто контроль над ЗМІ, який «поширює інформацію політичного характеру».

Тобто, за логікою проекту, навіть просто власник ЗМІ, який робить політичні новини, одразу відповідає двом критеріям – «політика» і «ЗМІ» із трьох потрібних. Лишився «бізнес», і збирається комбінація для прямого потрапляння під дію цього закону.

Критерію «бізнес» відповідатимуть: кінцеві бенефіціари природних монополій, монополісти (50% протягом року поспіль) товарних ринків або просто власники чи бенефіціари активів вартістю понад мільйон прожиткових мінімумів (наразі це 2,27 млрд грн, або 84 млн дол.).

З цього випливає, що олігархами зможуть вважатись не лише дійсно найбагатші українці, а й умовні учасники ТОП-200 і ТОП-300 Forbes.

Для прикладу, журналісти наводять Томаша Фіалу, компанія якого є власницею безлічі активів і двох впливових медіа, які власне тим і зайняті, що «поширюють інформацію політичного характеру».

Відповідно до проекту, рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання КМУ, члена РНБО, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету України і вступає в силу з дня офіційної публікації відповідного указу президента та обов’язкове для виконання.

Насамперед офіційно визнаного олігарха включать до «Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Особам, які включені до Реєстру, забороняється:

здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні»;

бути бенефіціаром (у тому числі мати у власності) або контролером засобу масової інформації, який поширює інформацію політичного характеру;

бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об’єктів великої приватизації.

Особи, які включені до Реєстру, зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції».

Тобто наступним кроком після ухвалення цього законопроекту, на думку журналістів, має стати великий розпродаж українських медіа. Інші активи, які власне і приносять основний грошовий потік, олігархи можуть лишити собі.

При цьому продаж ЗМІ одразу дозволить олігарху вибути із Реєстру, щоправда, з умовою: «Ознака значного впливу на засоби масової інформації не вважається відсутньою у випадку, якщо статус бенефіціара (контролера) відповідного засобу масової інформації перейшов від особи, включеної в Реєстр, до пов’язаної з нею особи або особи, яка не володіє бездоганною діловою репутацію».

А от благонадійного покупця, відповідно до проекту, вже не буде визнано олігархом, навіть якщо після придбання ЗМІ він відповідатиме тим таки «олігархічним» критеріям, головне – довести свою бездоганну репутацію.

Бездоганною не буде вважатися ділова репутація особи за таких умов:

наявність в особи судимості, яка не погашена та не знята в установленому законом порядку;

застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України) тощо санкцій до особи;

включення особи до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду;

неналежне виконання особою обов’язків зі сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті;

придбання (намір придбати) засобу масової інформації за ціною, яка є істотно нижчою від ринкової, або за рахунок коштів, джерело походження яких не є документально підтвердженим;

істотні та/або систематичні порушення особою вимог законодавства про засоби масової інформації, банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок».

Також закону містить статтю про звітування посадовців про зустрічі із олігархами під загрозою звільнення для керівництва НАБУ та адміністративної відповідальності – для прокурорів.

Резюмуючи, журналісти називають законопроект «медійним рейдерством», пояснюючи це тим, що він не допоможе у боротьбі з олігархами, а лише допоможе відбирати в них ЗМІ, які є мінімальним активом.

Офіс президента, Кабмін та Верховна Рада матеріал ZN.UA. не коментували.