Зеленський визначив проект закону як невідкладний

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроект про деолігархізацію. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначимо, Зеленський визначив проект закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, повʼязаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» як невідкладний.

«Цей документ містить визначення так званих олігархів – осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору», – йдеться у повідомленні прес-служби президента.

У відомстві також переконують, що законопроект не порушує основоположних прав людей, які підпадають під визначення олігарха, а лише визначає коло цих осіб і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади. Він, зокрема, регламентуватиме зустрічі та інші взаємовідносини представників органів влади з особами, які володіють значними активами.

«Документ має обмежений термін дії – 10 років. Він має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні», – йдеться у повідомленні.

Наразі на сайті парламенту текст документа відсутній.

Нагадаємо, що після засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня Зеленський заявив, що запропонував розробити спеціальний законопроект про статус олігархів. За його словами, цей документ «перетворюватиме олігархів на звичайних бізнесменів». Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що до переліку можуть потрапити 13 осіб.