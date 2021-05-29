Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що опублікований у ЗМІ проект закону про олігархів не відповідає тому, що розглядають та над чим працюють в Офісі президента. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» увечері в п’ятницю, 28 травня.

«Саме той проект, який з’явився нещодавно у ЗМІ – це не той проєкт, який сьогодні розглядається у кабінеті Володимира Олександровича, в Офісі президента. Ви знаєте, що він дав доручення апарату РНБО, КМУ та ОП підготувати законопроект. Він не простий, він занадто складний, але ті коментарі і те, що в ЗМІ не відповідає дійсності», – сказав Данілов, якого процитувала «Українська правда»

За його словами, окрім основного закону про олігархів, також розробляються інші необхідні ініціативи. Йдеться про антитрастове законодавство, закон про лобізм, закон про перевірку інвестицій та інші.

Він стверджує, що закон про деолігархізацію складатиметься із двох частин. «Журналісти не знають, що там ще є друга частина, яка обов’язково буде йти як додаток до першої», – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, 27 травня редакція видання ZN.UA ознайомилася із текстом законопроекту «Про олігархів» і дійшла висновку, що з ним не все гаразд. Також видання опублікувало огляд цього законопроекту. Після виходу матеріалу в Офісі президента заявили, що опублікований редакцією ZN.UA зміст законопроєкту про олігархів не відповідає тексту, який підготували в ОП. Журналісти у свою чергу заявили, що реакція радника голови Офісу президента Михайла Подоляка на статтю про законопроект про олігархів не змусить журналістів видати своє джерело та попросили не дякувати, якщо після їхнього матеріалу якість документа поліпшиться.

Передісторія:

Президент Володимир Зеленський анонсував законопроект про олігархів у середині квітня. Пізніше Зеленський заявив, що закон про олігархів міститиме норму про заборону таємних зустрічей олігархів із представниками держави.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроекті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом. Людина потрапить в реєстр олігархів за умови, що потрапляє під щонайменше три з семи критеріїв. Олексій Данілов пізніше повідомив, що під статус олігарха в Україні підпадають 13 осіб.