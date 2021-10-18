Людмила Буймістер, яку вважають близькою до Ріната Ахметова, голосувала проти президентського закону про олігархів

Парламентська фракція «Слуга народу» вирішила ініціювати процедуру виключення народної депутатки Людмили Буймістер зі свого складу. Про це повідомила спікерка «Слуги народу» Юлія Палійчук у Telegram.

Як зазначила в коментарі «РБК-Україна» заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, рішення про виключення Буймістер пов'язане з її голосуваннями в парламенті, в тому числі щодо законопроекту про олігархів. Буймістер не підтримала президентський закон про олігархів.

«У Людмили (Буймістер – ред.) дуже багато голосувань врозріз з фракцією, в тому числі червоним за законопроект про олігархів», – уточнила Кравчук.

Зазначимо, що розмови про виключення депутатки розпочались одразу після голосування 23 вересня. Тоді на брифінгу голова партії президента Олександр Корнієнко наголосив, що депутатка не підтримала закон про олігархів.

«Це депутатка, яка не голосувала за закон про олігархів, точніше, голосувала червоною. Ця червона кнопка є червоною лінією для нас», – сказав він.

Водночас як пише «Главком» з посиланням на саму Буймістер, на початку жовтня вона розповіла, що інформацію про своє можливе виключення з фракції дізналася про зі ЗМІ. Тоді ж вона запевнила, що жодних офіційних розмов на цю тему з нею ніхто не вів.

Пізніше вона розповіла, що готова пояснити президенту Володимирові Зеленському своє рішення голосувати саме так.

Буймістер обрали до Верховної Ради за мажоритарним округом по Києву. Депутатку вважають близькою до олігарха Ріната Ахметова.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроект №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів. Законопроект був поданий у Раду президентом на початку червня.