Дніпровська поліція повідомила причину смерті дівчини, тіло якої знайшли у валізі

Валізу із тілом 19-річної дівчини знайшли у сміттєвому баці

Поліція Дніпра встановила особу дівчини, тіло якої знайшли у валізі поблизу житлового будинку 4 січня. Як йдеться у повідомленні поліції за 6 січня, потерпіла – це 19-річна мешканка Новомосковського району, яка останнім часом проживала у Дніпрі.

Нагадаємо, валізу із тілом дівчини знайшли 4 січня у сміттєвому баці. Правохоронці спочатку не виявили на її тілі слідів насильницької смерті. Однак, судово-медична експертиза показала, що смерть дівчини настала внаслідок тупої травми шиї та механічної асфіксії (удушення).

«У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом умисного вбивства, поліція вживає заходи, направлені на встановлення особи, причетної до вказаного злочину. Так, встановлено коло знайомих вбитої, з якими на даний час працюють слідчі», – мовиться у повідомленні прес-служби поліції Дніпра.