Студія Kurbas Production створили 3D-мапінг

У понеділок, 27 грудня, о 20:00 та о 20:30 з нагоди 100-річчя скульптора Михайла Дзиндри у Львові покажуть 3D-мапінг на фасаді Ратуші. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Управління культури Львова та студія креативного виробництва Kurbas Production створили 3D-мапінг, присвячений Михайлові Дзиндрі. На фасаді будівлі можна буде побачити репродукції робіт митця та їх деталі.

На час проведення заходу буде тимчасово призупинено рух трамваїв. Окрім того, буде вимкнено вуличне освітлення на площі Ринок.

Студія Kurbas Production уже встигла показати львів'янам (і не тільки їм) чимало надзвичайно цікавих та яскравих проектів. Зовсім недавно, у листопаді, в селі Комарно на стіні Михайлівської церкви за допомогою 3D-мапінгу було відтворено іконостас, що існує сьогодні у вигляді невеликого скульптурного фрагменту.

Довідка: Михайло Дзиндра народився в с. Демня Миколаївського району на Львівщині. Після смерті батьків переїхав до Львова. Після закінчення Художньо-промислової школи художник виїхав у Братиславу. Через рік у Німеччині потрапив до американського табору для біженців під Мюнхеном. У 1951 році Дзиндра переїхав у США, де знайомиться з Олександром Архипенком. Він повністю переосмислив свою творчу практику, що призводить до імпульсивного рішення — знищити все створене за попередні роки, майже всі скульптури. Лише у 1968 році він знову починає працювати. У 1991 році після проголошення в Україні незалежності Михайло Дзиндра повертається на Батьківщину. Попри те, що у Флориді його донька придбала земельну ділянку для будівництва музею, Дзиндра приймає рішення перевезти майже всі свої роботи до України та побудувати музей саме тут. У 2005 році в селищі Брюховичі відкрито музей площею 1409 м².Помер Михайло Дзиндра 8 вересня 2006 року, похований на Личаківському цвинтарі.