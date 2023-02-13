Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив список організацій, які долучилися до робочої групи щодо створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони.

«Викликів багато. Тому домовилися рухатися максимально оперативно. Я вдячний експертам за конструктивну роботу і критику, а також за те, що виявили бажання допомогти прописати всі необхідні процедури. Усю підготовчу роботу з боку Міноборони доручено забезпечити державному секретарю», – написав міністр оборони у Facebook в понеділок, 13 лютого.

За його словами, до робочої групи вже долучилися представники:

Проекту реформи оборонних закупівель;

Проекту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони;

Бігус Інфо;

Центру оборонних стратегій;

Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука;

ГО «Демократична сокира»;

ГО «Стоп корупції»;

Центру дослідження армії, конверсії та розброєння;

БО «Волонтерський рух»;

ГО «Разом проти корупції»;

Ради громадського контролю НАБУ;

ВО «Автомайдан»;

Асоціації громадського харчування.

Резніков додав, що засідання робочої групи було проведено минулої п’ятниці.

Нагадаємо, після скандалу, який розгорівся довкола Міноборони через закупівлю їжі за завищеними цінами, Олексій Резніков сказав, що в Антикорупційному управлінні Міноборони будуть зміни.