До антикорупційної ради при Міністерстві оборони долучилися 13 організацій
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Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив список організацій, які долучилися до робочої групи щодо створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони.
«Викликів багато. Тому домовилися рухатися максимально оперативно. Я вдячний експертам за конструктивну роботу і критику, а також за те, що виявили бажання допомогти прописати всі необхідні процедури. Усю підготовчу роботу з боку Міноборони доручено забезпечити державному секретарю», – написав міністр оборони у Facebook в понеділок, 13 лютого.
За його словами, до робочої групи вже долучилися представники:
- Проекту реформи оборонних закупівель;
- Проекту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони;
- Бігус Інфо;
- Центру оборонних стратегій;
- Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука;
- ГО «Демократична сокира»;
- ГО «Стоп корупції»;
- Центру дослідження армії, конверсії та розброєння;
- БО «Волонтерський рух»;
- ГО «Разом проти корупції»;
- Ради громадського контролю НАБУ;
- ВО «Автомайдан»;
- Асоціації громадського харчування.
Резніков додав, що засідання робочої групи було проведено минулої п’ятниці.
Нагадаємо, після скандалу, який розгорівся довкола Міноборони через закупівлю їжі за завищеними цінами, Олексій Резніков сказав, що в Антикорупційному управлінні Міноборони будуть зміни.