До боротьби з коронавірусом в Україні залучили Національну гвардію

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Нацгвардійці почали нести службу спільно із працівниками поліції

Військовослужбовців Національної гвардії залучили до проведення обмежувальних карантинних заходів, введених у країні для протидії коронавірусу.

«У зв’язку із загрозою поширення епідемії коронавірусу режим надзвичайної ситуації введено у трьох областях: Київській, Житомирській та Чернівецькій. Гвардійці почали нести службу спільно із працівниками поліції на пересувних мобільних та стаціонарних постах у населених пунктах на території України», – йдеться в повідомленні Національної гвардії.

Наразі нацгвардійці чергують на в’їздах до Києва, Вінниці, у Дніпрі, Черкасах, в населених пунктах Ямпільського району. Правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу, контролюють перевізників, щоб вони не порушували обмеження, встановлені на час карантину.

відео Нацгвардії

Крім того, з 16 березня військовослужбовці Дніпровського полку охорони громадського порядку Нацгвардії несуть службу на об’єкті обсервації у передмісті Дніпра, де наразі перебувають громадяни України, які прибули з європейських країн.

Також разом з працівниками поліції гвардійці чергують біля Олександрівської лікарні у столиці. Ця лікарня – одна з трьох у Києві, де готові лікувати дорослих пацієнтів з ускладненнями від коронавірусної інфекції COVID-19.

Для однієї зміни залучається 10 гвардійців військової частини 3066.

Повідомляється, що нацгвардійці забезпечені засобами індивідуального медичного захисту. Крім того усі військовослужбовці перед початком та після завершення служби проходитимуть медичний огляд.