Учасники пройшлися від монумента Бандері до Шевченка

1 січня у Львові відбулася смолоскипна хода з нагоди дня народження Степана Бандери. Учасники заходу вирушили від пам’ятника провіднику ОУН до проспекту Свободи і пам’ятника Шевченкові. Їхня хода супроводжувалася патріотричними гаслами і запаленими фаєрами.

У ході взяли участь молодь, представники патріотичних громадських організацій, політики.

Фото Анни Герич

«Сьогодні це є важливим символом національної єдності, пошани до боротьби за незалежність та продовження українських державницьких традицій. Степан Бандера залишається ключовою постаттю в історії України, який своїм життям та діяльністю символізував прагнення до свободи, боротьби за національні ідеали та збереження української ідентичності. Смолоскипна хода, що відбулася, є не лише даниною пам’яті, але й нагадуванням про те, що державницька ідея живе, надихаючи сучасні покоління на продовження боротьби за суверенітет і розвиток України», – повідомили на сторінці ВО «Тризуб».

Нагадаємо, вдень 1 січня відбулися офіційні заходи вшанування пам’яті Степана Бандери біля його монумента.