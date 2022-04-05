Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель

До Києва приїдуть глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель. Цю інформацію підтвердив головний речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Європейська правда.

Приїзд високопосадовців Єврокомісії планується цього тижня, однак точна дата не відома.

«Президент Урсула фон дер Ляєн та високий представник з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель цього тижня поїдуть до Києва на зустріч з президентом Володимиром Зеленським напередодні акції #StandUpForUkraine у суботу у Варшаві», – написав Ерік Мамер у Twitter.

Нагадаємо, 1 квітня Київ відвідала голова Європарламенту Роберта Мецола, яка обговорила з президентом та урядом євроінтеграцію України та нові санкції проти Росії.