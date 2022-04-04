Найближчим часом в ЄС розглянуть новий пакет санкцій проти РФ, який включатиме обмеження проти російських нафти та вугілля. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела у дипломатичних колах ЄС.

Зазначається, що не всі країни готові підтримати повну заборону російського імпорту, тому у ЄС обговорюють альтернативний варіант. Суть альтернативи у введенні додаткових мит проти російської нафти та вугілля.

Такий крок хоч і не заборонить імпорт з РФ, проте зробить його суттєво дорожчим, стимулювавши європейські країни швидше шукати заміну енергоресурсам із РФ.

Як зазначає видання, після оприлюднення інформації про злочини російських військових на Київщині, низка європейських країн вже готова підтримати повну заборону. Проте інші країни вагаються, за такого сценарію варіант додаткових мит може стати компромісним варіантом.