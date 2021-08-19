Поки левенята перебувають на карантині, відвідувачі зоопарку не зможуть їх побачити

До луцького зоопарку із Миколаєва привезли двох шестимісячних левенят на постійне проживання. Їх назвали Ларс та Леда. Після приїзду тварини перебувають на карантині. Пізніше левенят вчитимуть співіснувати з двома левицями, які давно живуть у зоопарку. На це знадобиться не менше двох місяців.

Як повідомила прес-служба луцького зоопарку у четвер, 18 червня, шестимісячних левенят назвали Ларс та Леда. Вони народились у миколаївському зоопарку. Наразі тварини перебувають на карантині, тому поки що відвідувачі зоопарку не зможуть їх побачити.

Також у луцькому зоопарку проживає двоє левиць. Найстаршій Лані вже 16 років. Левицю Дашу привезли до зоопарку влітку минулого року. Тварини потоваришували та разом бувають на вигулі на літньому майданчику вольєру. Протягом двох місяців працівники зоопарку робитимуть все, аби новоприбулі левенята навчились добре співіснувати зі своїми старшими сусідами. За цей час, зазначають у прес-службі, вже може сформуватись прайд.

Нагадаємо, з 2004 по 2021 рік у луцькому зоопарку також жив лев Нік. Його привезли із Миколаєва до Луцька ще коли тварині було чотири місяці. У луцькому зоопарку він дожив до глибокої старості та помер у березні 2021 року.