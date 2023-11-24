Мета фестивалю – підтримати локального виробника, сприяти розвитку виноробної галузі в Україні

У Львові 2-3 грудня у Lem Station, що на вул. Вітовського, 57, відбудеться четвертий фестиваль мистецтва та вина Lviv Art & Wine Festival. Подія буде благодійною – частину виручених коштів спрямують на реабілітаційний центр «Незламні».

Мета фестивалю – підтримати локального виробника, сприяти розвитку виноробної галузі в Україні. Подія відбудеться під гаслом – «Підтримуй своє. Повертай своє».

«Йдеться про виноробів, які виготовляють українське вино в Україні та з винограду, який вирощений на українській землі. Насправді українське вино є дуже якісним і нічим не поступається популярним європейським маркам», – зазначила керівниця управління туризму Львівської міської ради Христина Лебедь.

Цьогоріч на фестивалі буде понад 20 крафтових виробників українського вина та іншої продукції, серед яких сімейні виноробні та популярні винні бренди. У рамках події також пройде винний форум, під час якого відбудуться фахові обговорення розвитку виноробної інфраструктури України.

Буде на фестивалі і мистецька складова. Росія в час війни продовжує полювання за нашою мистецькою спадщиною і привласнює собі культурні здобутки.

«Чимало українських митців досі мають неприємне “радянське” або “російське маркування”. Наприклад, такі митці українського авангарду як Казимир Малевич, Василь Єрмилов, Давид Бурлюк, Олександра Екстер і досі залишаються маловідомими для нашого суспільства, натомість весь світ, на жаль, знає їх як діячів авангарду країни-агресора. Ми подумали, що таким фестивальним форматом можемо допомогти нашим мистецтвознавцям у боротьбі за українськість цих митців, розповісти широкому загалу, чому саме вони наші, та разом спробувати вписати їх імена в історію українського мистецтва», – розповіла художниця і кураторка мистецької експозиції фестивалю Зірка Савка.

Як зазначають організатори, подія має на меті у легкій та зрозумілій формі розповісти відвідувачам про український авангард 1910-1930-тих років. Окрім виставки, у програмі обох фестивальних днів буде чимало пізнавальних лекцій від мистецтвознавців.

У вечері для відвідувачів фестивалю виступатимуть львівські музичні колективи. На території локації також працюватиме арт-маркет, де усі охочі зможуть ознайомитися та придбати стильний декор, прикраси, посуд, картини та інші вироби від локальних брендів.

Вартість вхідного квитка – 200 грн. Частину коштів, виручених на події, організатори перерахують на потреби проекту «Незламні» – на закупівлю і виготовлення протезів для цивільних та військових, які постраждали від війни.