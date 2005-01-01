До Львова прилетіла американська зірка Періс Хілтон

КультураЮлія Лавришин, 30 березня10551

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До Львова прилетіла американська зірка Періс Хілтон
фото Уляни Флишко
Періс Хілтон у львівськоьму аеропорту

У п'ятницю, 30 березня, до Львова прилетіла відома американська модель, акторка та співачка Періс Хілтон. Світська зірка буде на відкритті реконструйованого «Гранд Готелю» на проспекті Свободи у Львова, яке відбудеться 31 березня.

Літак Періс Хілтон сів у міжнародному аеропорту «Львів» сів о 20:50. Вона летіла рейсовим літаком Стамбул – Львів турецької авіакомпанії Turkish Airlines. Зірку зустріли журналісти та шанувальники.

Фото Уляни Флишко та Вікторії Балицької

Нагадаємо, Періс Хілтон впродовж кількох днів перебуватиме в Україні зі своїм нареченим голлівудським актором Крісом Зілкою, дідусь якого був українцем. Пара планує відвідати місця, де пов'язані з біографією дідуся Кріса Зілки.

Додамо, 37-річна Періс Хілтон є онукою власника однієї з найбільших готельних мереж світу Hilton Hotels & Resorts Баррона Хілтона. Однак у 2007 році він підписав заповіт, за яким 97% усього свого бізнесу передав на благочинність.

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До теми

На відкриття реконструйованого «Гранд Готелю» до Львова прилетить Періс Хілтон ZAXID.NET
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