На відкриття реконструйованого «Гранд Готелю» до Львова прилетить Періс Хілтон

Періс Хілтон і її наречений Кріс Зілка

На офіційне відкриття після реконструкції львівського «Гранд Готелю», яке відбудеться 31 березня, приїде відома американська модель, акторка та співачка Періс Хілтон, екс-спадкоємиця найбільшої у світі готельної мережі Hilton Hotels. Вона впродовж кількох днів перебуватиме в Україні зі своїм нареченим голлівудським актором Крісом Зілкою, дідусь якого був українцем.

«Так, Періс Хілтон буде на відкритті – це вже остаточно домовлено. Справа в тому, що саме в кінці березня Періс зі своїм нареченим запланували відвідати Україну. Вони приїжджають за два дні до відкриття, бо хочуть відвідати місця, пов'язані з дитинством дідуся її майбутнього чоловіка, – розповів ZAXID.NET власник «Гранд Готелю» Григорій Козловський. – Готель готовий вже практично місяць, але офіційне відкриття ми вирішили зробити саме під час їхньої поїздки до України».

«Гранд Готель» запрацював після 4-річної реконструкції

Козловський назвав значно перебільшеною суму гонорару Періс Хілтон у $500 тис., яка з'явилася раніше у ЗМІ, однак відмовився озвучити реальну цифру.

«Повірте, наші зірки мають значно більші гонорари, ніж та символічна сума, яку отримає вона. Та інформація, яку поширюють у ЗМІ, що нібито Періс отримає за це 500 тис. доларів, не має нічого спільного з дійсністю. Це – величезні гроші, просто неймовірні. Можливо, якби це був спеціальний приїзд, це б і коштувало стільки», – сказав бізнесмен.

Також Григорій Козловський додав, що не домовлявся із 37-річною Періс Хілтон про те, щоб вона рекламувала «Гранд Готель» у своєму Іnstagram, де у неї понад 8,5 млн підписників.

«Про пост в Instagram ми не домовлялись. Думаю, вона сама це зробить, якщо вважатиме за потрібне. Але вона і так буде мати безкоштовне пожиттєве проживання в «Гранд Готелі». Я завжди буду радий такій гості», – додав Григорій Козловський.

Періс Хілтон є онукою власника однієї з найбільших готельних мереж світу Hilton Hotels & Resorts Баррона Хілтона. Однак у 2007 році він підписав заповіт, за яким 97% усього свого бізнесу передав на благочинність.

Як уже повідомляв ZAXID.NET, реконструкція «Гранд Готелю» на проспекті Свободи у Львові тривала впродовж чотирьох років. З початку березня готель запрацював у тестовому режимі.