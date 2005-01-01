Періс Хілтон кілька разів прорекламувала львівський готель у Instagram

Періс Хілтон під час відкриття «Гранд Готелю»

Американська співачка, модель та акторка Періс Хілтон, що прилетіла на відкриття реконструйованого «Гранд Готелю» у Львові, зробила підбірку дописів про готель у своєму Instagram, на який підписані 8,6 млн користувачів цієї популярної соцмережі.

Періс Хілтон провела своїм підписникам екскурсію та зняла на відео президентський номер готелю, у якому вона живе. Зірка показала спальню, ванну, кабінет, терасу, а також басейн готелю, опублікувавши відео у так званих «сторіз». Зірка розповіла, що їй подобається бути у Львові. Окрім цього, Періс Хілтон оприлюднила фото з репетиції до виступу на вечірці з нагоди відкриття готелю, позначивши геолокацію «Гранд Готель Львів».

На акаунт Періс Хілтон у Instagram підписалися 8,6 млн користувачів. Як правило, такі популярні користувачі періодично публікують рекламні пости, вартість яких може сягати десятків тисяч доларів, і Періс Хілтон не виняток.

Нагадаємо, що раніше власник «Гранд Готелю» Григорій Козловський, коментуючи гонорар Періс Хілтон за приїзд до Львова заявляв, що не домовлявся з нею за рекламу в Instagram.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що за приїзд Періс Хілтон їй заплатять 500 тис. доларів, але Козловський назвав цю суму перебільшеною, відмовившись назвати конкретну суму.

Періс Хілтон є онукою власника однієї з найбільших готельних мереж світу Hilton Hotels & Resorts Баррона Хілтона. Однак у 2007 році він підписав заповіт, за яким 97% усього свого бізнесу передав на благочинність.

Окрім Періс Хілтон, на відкриття готелю також приїхали Дзідзьо, Марія Яремчук, Злата Огнєвіч, телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, депутати Богдан Дубневич, Дмитро Добродомов та інші.

Як писав ZAXID.NET з нагоди відкриття «Гранд Готелю» центром Львова пройшов парад.