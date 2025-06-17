Блейз Метревелі є внучкою українських остарбайтерів, вивезених у Берлін

Львівські історики знайшли документи про українське походження Блейз Флоренc Метревелі – першої жінки, що невдовзі очолить британську Таємну службу розвідки MI6. Про це повідомив Андрій Усач, засновник ГО «Після тиші».

Батько Блейз Метревелі – Костянтин Добровольський, син українських остарбайтерів зі Слобожанщини. Він народився у Другу світову в Берліні, після війни емігрував у Велику Британію, змінив прізвище і зробив успішну кар’єру лікаря.

Костянтин Метревелі (уроджений Добровольський) в 1990-х роках (фото опублікував Андрій Усач)

«Подружжя Миколи та Євгенії Добровольських з Ізюма на Харківщині працювали на залізниці в Берліні щонайменше з жовтня 1942 року. Жили разом з іншими примусовими робітниками та робітницями в общинному таборі Kölnnische Heide. 11 травня 1943 року в них народився син Костянтин», – написав Андрій Усач 17 червня.

Історик розповів ZAXID.NET, що на думку пошукати документи про сім’ю Добровольських у німецьких архівах його наштовхнула чергова російська брехлива пропаганда.

«Наша організація працює з історіями остарбайтерів. Таких реєстраційних карток на українських примусових робітників та робітниць у нацистській Німеччині збереглося чимало. А після оголошення про призначення Блейз Метревелі росіяни почали розносити міфи, що вона чи то грузинка, чи то дочка українських колаборантів. В онлайн-архіві “Арользен” ми знайшли інформацію про сім’ю Добровольських», – розповів ZAXID.NET Андрій Усач.

Як зазначає дослідник, в одних документах написано, що подружжя Добровольських – з Ізюма на Харківщині, а в інших, що мати Євгенія 1922 року народження – з села Таранівка на Харківщині, а батько Микола 1919 року народження – з міста Красний Луч (зараз – Хрустальний) на Луганщині.

У документі зазначені місця народження Миколи та Євгенії Добровольських (фото документа оприлюднив Андрій Усач)

«Я думаю, що з Ізюма їх вивозили, тому зазначили цей населений пункт. Ймовірно, на той час вони вже були подружжям і мама вже була вагітною. Бо в німецьких архівах я не знайшов документів про їхнє одруження. З жовтня 1942 вони рахувалися остарбайтерами, працювали у Берліні, а в травні там народився їхній син Костянтин», – каже Андрій Усач.

У картці остарбайтерів записані особові дані про Миколу і Євгенію Добровольських та їхнього сина Костянтина. На зворотній сторінці зазначена назва табору – там проживали працівники німецької залізниці. Це була одна з найважчих робіт.

Реєстраційна картка на українських примусових робітників та робітниць у нацистській Німеччині (фото з онлайн-архіву «Арользен» оприлюднив Андрій Усач)

Дослідник не знайшов в архівах документів про подальшу долю подружжя Добровольських після Другої світової війни. Вони ще числяться там після 1945 року, але чи виїхали звідти – невідомо.

Натомість Костянтин Добровольський невідомим чином потрапив у Велику Британію, змінив прізвище на Метревелі, відслужив у британській армії. Він здобув добру освіту в елітному коледжі, Оксфорді та Кембриджі, став відомим лікарем-радіологом і навіть очолював інститут в Гонгконзі. 1966 року, під час навчання в Оксфорді, отримав британське громадянство, а 1967 – одружився з Анною Борковською, про яку теж нічого невідомо, каже дослідник. Судячи з прізвища, вона може бути українкою або полькою.

Костянтин Метревелі в 2000-х роках (фото опублікував Андрій Усач)

Через 10 років у подружжя народилася донька Блейз Флоренc, яка зробила успішну військову кар’єру. У жовтні вона очолить МІ6 – британську військову розвідувальну службу.