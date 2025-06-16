Блейз Метревелі восени змінить Річарда Мура на посаді голови Мі-6

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер призначив на посаду начальника Секретної розвідувальної служби (Мі-6) 47-річну Блейзі Метревелі. Про це у неділю, 15 червня, повідомили на офіційному сайті уряду Британії.

Метревелі вже восени змінить Річарда Мура на посаді голови Мі-6. Наразі вона є генеральним директором з технологій та інновацій у спецслужбі.

«Сполучене Королівство стикається із загрозами безпрецедентного масштабу – чи то агресори, які відправляють свої шпигунські кораблі в наші води, чи то хакери, чиї витончені кіберзмови прагнуть порушити роботу наших державних служб», – заявив голова британського уряду.

Метревелі як глава Мі-6 буде єдиним публічно названим членом організації. Вона приєдналася до спецслужби 1999 року, працювала по всій Європі та на Близькому Сході. Раніше вона також обіймала посаду директора у Внутрішній розвідувальній службі (Мі-5).

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що російська пропаганда намагалася запустити кампанію з дискредитації керівництва Служби безпеки України, створивши фейковий ютуб-канал британської розвідслужби.