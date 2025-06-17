У Львові на території Jam Factory Art Center влаштували донацію крові
Новини Львова від ZAXID.NET за 17 червня
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У вівторок, 17 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- «Твоя кров, моє життя, наша перемога». У Львові триває проект з мобільної донації, цього разу у Шевченківському районі.
- Аналогів в Україні немає. У Львов відкрили надсучасний ветеранський спортивний хаб «Стрільниця».
- Можуть безкоштовно займатись плаванням. Для учнів початкових класів у Львові розпочалась реєстрація на ці уроки.
- Повністю інклюзивний. Благодійний фонд «Повернись живим» передав Стрию автомобіль для перевезення людей у візках та з ручним керування.
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