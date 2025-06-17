Святослава Звіра судили за незаконне зберігання вогнепальної зброї

Тернопільський апеляційний суд скасував рішення Тернопільського міськрайонного суду і визнав Святослава Звіра винним у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Відомому зброяру призначити штраф у 850 грн. Святослав Звір – фахівець із налаштування вогнепальної зброї. На початку повномасштабного вторгнення він безкоштовно налаштовував зброю для працівників поліції та військових з різних підрозділів. Однак у березні 2023 року в його будинку провели обшуки, а після розслідування прокуратура Тернополя скерувала справу до суду.

Засідання Тернопільського апеляційного суду у справі Святослава Звіра відбулося 16 червня, повідомило «Суспільне.Тернопіль». Свідок у цій справі, начальник управління взаємодії зі ЗСУ та правоохоронцями Івано-Франківської міської ради Олександр Петрів розповів, що передавав зброю для ЗСУ на дообладнання Святославу Звіру. Саме цю зброю в кількості семи одиниць вилучили під час обшуків у березні 2023.

«Я приїхав до Звіра з метою подивитися, що краще поставити на ту зброю: каліматор, оптику, чи приціл, чи нічого туди не ставити, а так зберегти. Але оскільки мене терміново викликали на роботу, а я не мав чим добратися в Івано-Франківськ, я залишив, щоб на другий день забрати», – розповів Олександр Петрів.

В суді сторона обвинувачення – прокурор Юрій Барабан зазначив, що сторона захисту не надали суду першої та апеляційної інстанцій докази щодо передачі інкримінованої зброї на конкретний підрозділ ЗСУ, тому свідчення викликають підозру. «Не названо частини, не додано будь-яких документів. З допитів свідків також не здобуто інформації, кому саме повинна була передаватись вказана зброя, та для яких конкретних цілей, теж не зазначалося», – зазначив прокурор Юрій Барабан.

Адвокат Святослава Звіра Василь Притула повідомив, що його підзахисний діяв виключно, щоб допомогти військовим підрозділам в час війни. «Коли нас держава закликає для підвищення обороноздатності, то свідома людина вчиняє певні дії, щоб підвищити обороноздатність, щоб максимально наблизити перемогу, то я дуже сильно не розумію, чому держава за це починає карати», – зазначив Василь Притула.

Також суд надав слово обвинуваченому Святославові Звіру. «У 2022 році, коли люди почали приходити до мене і просити допомоги. Як я міг сказати – я нічого не буду робити, вибачте, я не вмію, не можу. Я почав їм допомагати. Якщо суд вважає, що я винуватий, значить, так має бути. Просто на майбутнє не знаю, слухати людей чи ні», – сказав Святослав Звір.

Після наради суддя Ігор Ваврів оголосив рішення суду, а саме задовільнив апеляційну скаргу прокуратури –скасувати вирок Тернопільського міськрайонного суду від 7 квітня і визнати винним Святослава Звіра у вчиненні кримінального правопорушення та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.