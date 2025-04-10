Святослав Звір – фахівець із налаштування зброї

Тернопільський міськрайонний суд виправдав тернополянина, якого правоохоронці звинувачували в незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Під час обшуків в нього вдома виявили чотири одиниці зброї, які він безкоштовно налаштовував для військовослужбовців. Також суддя звернувся до президента України з пропозицією нагородити чоловіка орденом «За заслуги».

Тернополянин Святослав Звір є фахівцем із налаштування високоточної зброї, повідомляє «Суспільне. Тернопіль». З початку повномасштабного вторгнення росіян чоловік постійно на замовлення різних спецпідрозділів налаштовував вогнепальну зброю. Однак у березні 2023 року в його будинку провели обшуки, йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 7 квітня.

«Прийшли зранку, зробили обшук, забрали зброю, яка в мене була на тимчасовому зберіганні. Тобто був карабін ЧЗ 550 і карабін Remington 700, мав пристріляти тільки, і дві рушниці. Я вже не пам'ятаю, які там моделі були. Вони трошки довше в мене зберігалися, індивідуальне кріплення було до них. У той час всі кинулися купляти зброю і переробляти, ставити оптики, бо це було актуально тоді. Це на початку війни. Рік часу моя жінка казала, що ти не виходиш з дому, не виходиш з майстерні. Постійно хтось приїжджав. Я мав один день в неділю вихідний, а деколи й в неділю приїжджали», – розповів Святослав Звір.

Адвокат тернополянина Василь Притула розповів, що його підзахисного правоохоронці звинуватили в незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Після пред’явлення підозри, справу передали до суду, де розгляд тривав два роки.

Вже під час слідства з’ясували, що Святослав Звір безкоштовно допомагає військовим налаштовувати зброю. Він отримав численні грамоти від військових підрозділів ССО, КОРД, СБУ «Альфа», Нацполіції та військ протиповітряної оборони.

Тернопільський міськрайонний суд виправдав чоловіка. А також вирішив звернутися до Президента України з пропозицією нагородити підсудного орденом «За заслуги». Адвокат Василь Притула розповів, що ця справа є унікальною, адже суддя встановив факт «дій цивільного, які пов'язані з допомогою ЗСУ, захистом Вітчизни, захистом територіальної цілісності і незалежності держави через призму тої допомоги, яку він надавав Силам оборони».

У Тернопільській обласній прокуратурі рішення суду поки не коментують. Наразі на вирок суду можна ще подати апеляційну скаргу впродовж 30 днів.