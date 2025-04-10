Жолт Ковач двічі продавав зброю правоохоронцям, які проводили оперативні закупки

Мукачівський міськрайонний суд визнав місцевого мешканця Жолта Ковача винним у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. За продаж понад пів тисячі боєприпасів, гранат та пістолета-кулемета закарпатцеві призначили 4 роки ув’язнення, однак реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 26 березня, упродвож 2024 року Жолт Ковач двічі продавав зброю правоохоронцям, які проводили оперативні закупки. За 10 тис. грн він збув понад пів тисячі боєприпасів та дві гранати РГД-5 та Ф-1 з запалами, а потім за 800 доларів продав пістолет-кулемет Scorpion EVO 3 з понад сотнею патронів до нього та іншої зброї.

Під час судового засідання Жолт Ковач уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Іван Котубей визнав закарпатця винним у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами та призначив йому 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Засуджений має сплатити 27 тис. грн за проведення експертиз.