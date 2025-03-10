Граната вибухнула і пошкодила двері і вікна

Кременецький суд присудив 26-річному жителю села Білоскірка умовний термін покарання за підірвані гранатою двері сільської ради. Інцидент трапився 15 січня 2024 року. Місцевий житель купив гранату і вирішив прив’язати її до вхідних дверей селищної ради. Пристрій вибухнув вночі, коли всередині адміністративного приміщення ніхто не перебував, і пошкодив двері та вікна. В суді чоловік свою провину визнав повністю.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 26-річний місцевий житель Ігор Трусь всередині грудня 2023 року придбав бойову гранату Ф-1. Чоловік переніс її до додому і залишив в одній із кімнат будинку. Вже 15 січня 2024 року обвинувачений взяв вибуховий пристрій з дому і приніс його до приміщення старостинського округу.

«Того ж дня приблизно о 22:00 годині обвинувачений прикріпив бойову гранату Ф-1 до ручки вхідних дверей приміщення та привів у дію, шляхом підриву. Таким чином, умисними діями, які полягали у незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення», – йдеться у вироку Кременецького районного суду від 26 лютого.

Після вибуху чоловік залишив місце злочину. Від вибуху пошкоджень зазнали вхідні та внутрішні двері, вікно, покриття підлоги та стеля приміщення старостинського округу. Під час встановлення збитків експерти зазначили, що обвинувачений вибухом гранати спричинив Кременецькій міській територіальній громаді збитки в сумі майже 45 тис. грн.

В суді Ігор Трусь свою провину визнав повністю, щиро розкаявся і зазначив, що збитки всі відшкодував. Однак чоловік не пояснив, чому він вирішив підірвати гранатою двері селищної ради. Також в суді заслухали представника Кременецької міської ради. Чиновниця вказала, що обвинувачений повністю відшкодував матеріальні і моральні збитки і просила суд звільнити його від відбування покарання з випробуванням.

Кременецький районний суд визнав жителя селища Білокриниця винуватим у вчинені кримінальних правопорушень та призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі. Однак, враховуючи пом’якшуючі обставини, чоловіка звільнили від покарання, призначивши йому іспитовий строк – два роки. Також на Ігоря Труся поклали обов’язки, зокрема він змушений періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.